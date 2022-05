So sagt Orban „Treibstoff-Tourismus“ den Kampf an

Spritpreise in Slowenien gedeckelt

In einem weiteren Nachbarland Österreichs, in Slowenien. wurden die Spritpreise am 11. Mai gedeckelt. Ein Liter Normalbenzin darf seither an den Tankstellen höchstens 1,56 Euro kosten, Diesel 1,668 Die gedeckelten Preise sollen drei Monate, also bis 10. August, gelten.