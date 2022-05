Treibstoff ist in Ungarn weiter deutlich billiger

Ähnlich die Kostenersparnis beim Diesel, der in Österreich 1,90 bis 2,20 Euro pro Liter kostet, in Ungarn umgerechnet dagegen im Schnitt gerade einmal 1,40 Euro. Viele Burgenländer fahren daher regelmäßig über die Grenze, um ihren Pkw vollzutanken, und füllen bei dieser Gelegenheit nicht selten auch Reservekanister an.