Industriellen-Chef: Gibt kein Konzept bei Gas-Aus

Der von der Bundesregierung vorgestellte Dreistufenplan für ein mögliches Aus der Gaslieferungen aus Russland ist dem Industriellen-Chef Knill zu wenig. Schon zu Beginn der Krise hätte man schließlich aufgezeigt, welche konkreten Konsequenzen das Ausblieben von Gas für die Industrie hätte, so Knill in der ORF-„ZiB 2“ am Mittwoch.