Gas-Lieferstopp durch EU-Solidarität beherrschbar

55 Milliarden Kubikmeter Gas könnte EU gemeinsam importieren

Im Falle eines koordinierten Vorgehens könnte es der EU gelingen, zusätzliche Importmengen von 55 Milliarden Kubikmetern zu beschaffen, bestehend aus zusätzlichen zehn Milliarden Kubikmetern über bestehende Pipelines aus Norwegen, Aserbaidschan und Algerien und 45 Milliarden Kubikmetern an Flüssigerdgas, etwa aus den USA oder den Golfstaaten, so die Annahme in Szenario A. Dabei habe man angenommen, dass die EU um ein Zehntel weniger Importe über ein Flüssigerdgasterminal realisieren könnte, als derzeit von der EU geplant, erklärte CSH-Leiter Stefan Thurner am Dienstag bei der Präsentation der Studie.