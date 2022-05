Bis zu 24 Betretungsverbote pro Tag ausgesprochen

Spätestens bei diesen kooperiert die Polizei mit Opferschutzeinrichtungen. Nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot, das meist direkt am Tatort und seltener im Nachhinein verhängt wird, wird laut dem Projektleiter in etwa 90 Prozent der Fälle eine Anzeige erstattet. In zehn Prozent der Fälle führt ein Verbot hingegen nicht zu einer Strafanzeige.