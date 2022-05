Fenstersturz-Drama: Mehrere Fälle in Österreich

Feste Gitter und Griffe würden Unfälle verhindern

Damit hält auch in Oberösterreich die Serie an Fensterstürzen von Kindern an. Erst am Sonntag fiel ein einjähriges Mädchen in Baumgartenberg aus dem ersten Stock auf einen Parkplatz, kurz danach ereignete sich ein weiterer Unfall. Magdalena (4) kletterte in Neuhofen/Krems auf ein Fensterbrett und stürzte vier Meter in die Tiefe.