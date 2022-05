Super-Trend „Pink Drink“ und Omas Mohnschnecken

Zubereitung: Für den Teig alle Zutaten in einer Küchenmaschine mit Knethaken verkneten. Dann den Teig auf der bemehlten Arbeitsplatte ein paar Minuten mit der Hand weiterkneten, bis er schön glatt und geschmeidig ist. Den Teig zu einer Kugel formen und in eine Schüssel legen. Den Germteig mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken und an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Währenddessen die Fülle zubereiten.

Alle Zutaten miteinander zu einer cremigen Masse vermixen. Die Backform mit flüssiger Butter ausstreichen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrollen und darauf die Fülle verstreichen. Am Rand die Fülle aussparen. Nun den Teig aufrollen und von dieser Rolle gleichmäßige Scheiben herunterschneiden. Die Schnecken in die befettete Form legen und wieder mit dem Küchentuch bedecken. 30 Min. gehen lassen. Das Backrohr auf 170°C Umluft vorheizen und die Schnecken ca. 25 min backen, bis sie goldbraun sind. Wenn sie abgekühlt sind, die Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen, das Obers und die geriebenen Mohnsamen hinzufügen und auf den Schnecken verteilen.