Interessante Königsliga-Gruppe für die Eisbullen

Kaum waren auch Österreichs WM-Helden in den wohlverdienten Urlaub vom Eishockey gestartet, warf die neue Saison am Mittwoch ihre Schatten mit der Auslosung zur Champions Hockey League voraus. Dabei wurden Salzburgs Eisbullen in Tampere (Fin) in eine Gruppe mit Fribourgh-Gotteron (Sz), Ilves Tampere (Fin) und Stavanger Oilers (Nor) gelost. Der Startschuss erfolgt am 1. September.