Und weitermachen: „Ich muss daran glauben“

Der Schock war groß und die Enttäuschung extrem, nachdem die Vorarlbergerin Julia Grabher in der zweiten Quali-Runde der French Open am 18. Mai ausgeschieden war. Sie hatte sich viel vorgenommen, wollte endlich den Sprung in die Hauptrunde des größten Sandplatzturniers der Welt schaffen. Doch wie schon 2021 scheiterte die 25-Jährige an der US-Amerikanerin Hailey Baptiste. Grabhers größter Feind am Tag X sei jedoch nicht ihre Gegnerin, sondern sie selbst gewesen.