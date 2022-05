Vor Kracher gegen Rapid: „Wir leben den Traum“

Und der soll beim Heimspiel am Donnerstag (17 Uhr) erstmals Massenbesuch bringen – und am Sonntag in Wien den historischen Sprung auf die Europacup-Bühne. Für Giacomo Vrioni, nun nur noch ein Tor vom Torschützenkönig-Titel entfernt (Adeyemi 19), das Höchste der Gefühle: „Torschützenkönig wäre schön, aber nicht wichtig. Auch nicht, wo ich nächste Saison spielen werde. Für mich zählt nur eines: Ich will mit der WSG in die Conference League. Die Chancen stehen 50:50 – aber wir sind richtig gut drauf.“