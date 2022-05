„Vom Sauhaufen zu einer Mannschaft entwickelt“

Die WSG Tirol spekuliert im Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga mit dem großen Wurf. Nach dem 2:1-Heimsieg am Montag im Semifinale gegen den LASK geht es am Donnerstag wieder in Innsbruck und am Sonntag in Wien gegen Rapid um die erste Europacup-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Die Linzer hingegen sind zum ersten Mal seit 2017/18 nicht international vertreten.