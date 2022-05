Scooter-Sheriffs für die Linzer City im Einsatz

Gipfeltreffen mit Verleihern

VP-Vizebürgermeister und Mobilitätsreferent Martin Hajart lud deshalb die Bosse der Firmen Tier, Lime und Link zum Gipfel. Ergebnis: So wie in Wien werden ab übermorgen, Freitag, in der Linzer City Scooter-Sheriffs die Rollerfahrer kontrollieren. „Jedes Unternehmen muss eine 20-Stunden-Kraft einstellen“, so Hajart. Bei den Patrouillen sollen die Mitarbeiter nach „Parksündern“ Ausschau halten, die Roller gegebenenfalls umstellen und die Fahrer auch ermahnen.