Neue Ransomware-Bande zwingt Opfer, Gutes zu tun

Daten verschlüsselnde Ransomware ist eine der größten IT-Bedrohungen unserer Zeit: Wer seine Dokumente zurück und sein infiziertes System wieder nutzen will, wird zur Kasse gebeten. In Indien ist nun eine kuriose neue Ransomware-Gruppe aufgetaucht, der es offenbar nicht um Reichtum geht: „Goodwill“ verlangt drei per Video dokumentierte gute Taten, bevor die verschlüsselten Daten wieder freigegeben werden.