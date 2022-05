Mariapfarr wird finanziell vom Wasser ausgebremst

Doch in der kommenden Zeit gibt es nicht nur Grund zum Feiern, denn: Eine besondere Herausforderung und zugleich ein massiver finanzieller Kraftakt steht der Gemeinde bevor. In Mariapfarr gibt es nämlich noch einen Mischkanal, der gleich in mehrfacher Hinsicht für Probleme sorgt. Einerseits reicht die Kapazität des Kanals nicht mehr aus, um bei Starkregenfällen das Oberflächenwasser rechtzeitig abzutransportieren und andererseits kommt auch die Kläranlage an ihre Grenzen.