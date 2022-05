Tirol: Kalte Hotelbetten, weil Mitarbeiter fehlen

Suche nach Personal in Spanien und Osteuropa

Was tun? „Bei einer Arbeitslosenquote von erfreulich niedrigen 4,9 Prozent werden wir in Tirol nicht alle Kräfte finden und müssen uns im Ausland umschauen“, skizziert Gerber die Lage. Das Saisonnier-Kontingent wurde vom Bund auf knapp 1000 Personen erhöht, sei aber nicht ausreichend, wie Gerber betont. Jede Stelle, die das AMS längere Zeit nicht besetzen kann, müsse auch international vergeben werden können, lautet die Forderung der Wirtschaftskammer. Umschauen will man sich auch in Ländern wie Spanien oder Portugal, wo die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist. Dabei soll auch die Tirol Werbung helfen und so ein neues Aufgabengebiet abdecken.