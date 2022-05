Ein Sommer wie damals? Was Touristiker erwarten

Wer auf „Auto-Urlauber“ setzt, ist derzeit im Vorteil

Der Blick in die Regionen: Im vorderen Zillertal trudeln Buchungen auf zufriedenstellendem Niveau ein. „Doch vieles passiert kurzfristig. Bis September ausgebucht ist wohl kaum jemand“, sagt Geschäftsführer Manfred Pfister (Erste Ferienregion im Zillertal). Pluspunkt: Die meisten Gäste reisen per Auto statt per Flugzeug an, ein Vorteil in unsicheren Zeiten.