Klassenerhalt! Da war richtig viel Glück dabei

Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Es machte eine große Freude zu sehen, wie sich junge Spieler wie Kasper, Wimmer, Huber, Zündel oder Wolf bei ihrer WM-Premiere mitten unter den besten Teams der Welt präsentiert haben. Und nicht zu vergessen die Routiniers um Heinrich, Raffl, Schneider, Haudum und Nissner, die zu Rettern in höchster Not wurden.