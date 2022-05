Ab 19.20 LIVE: Österreich gegen Großbritannien

Großbritannien kratzte gestern in Tampere an der Überraschung, lag gegen Lettland 3:1 voran - unnötige Strafen im Finish führten zur 3:4-Niederlage. Gut für Österreich, das heute mit einem Punkt - sprich einem Remis nach 60 Minuten - gerettet wäre. Was in der Theorie gut klingt, in der Praxis nicht planbar ist: „Großbritannien ist seit drei Jahren in der A-Gruppe. Wir sind der Herausforderer“, sagt Roger Bader.