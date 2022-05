Raser in der Schweiz wird des Landes verwiesen

Eine massive Tempoüberschreitung kommt einem Autofahrer in der Schweiz nun teuer zu stehen. Da er teilweise mehr als doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt, verurteilte ihn nun das Schweizer Bundesgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren - darüber hinaus wird der in der Schweiz geborene Mann für sieben Jahre des Landes verwiesen. Es handle sich um ein „mittelschweres, beziehungsweise schweres“ Verschulden, so das Gericht.