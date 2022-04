Kontrolle: Anzeigenflut für Wiens Roadrunner-Szene

Einmal mehr hätten im Zuge der Schwerpunktaktionen erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt werden müssen, hieß es weiter. Teils waren Raser doppelt so schnell als erlaubt unterwegs. In Summe wurden Bargeldstrafen in der Höhe von 2350 Euro eingehoben. „Durch die Intensivierung der Kontrolltätigkeit und der Erhöhung der Kontrolldichte geht die Wiener Polizei entschieden gegen rücksichtslose Raser vor“, so Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.