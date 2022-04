Selfmade-Millionär wehrt sich gegen Raser-Vorwürfe

Also sind Sie doch gewissermaßen ein Protzer?

Nein. So sehe ich das nicht. Ich habe mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht und bin damit erfolgreich. Ich habe nie neidisch auf den Besitz anderer geblickt. Ganz im Gegenteil: Ich habe mich informiert, was diese Menschen so erfolgreich macht und was sie besser machen als ich. Mit diesem Ansatz betreibe ich auch meine Instagramseite. Ich möchte andere durchaus inspirieren.