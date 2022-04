Regierung will Extrem-Rasern das Auto wegnehmen

Wer sich im Verkehr nicht an die Regeln hält, den erwarten nicht nur höhere Mindeststrafen, dem sollen bei schweren Vergehen vor Ort und Stelle auch die Kennzeichen abgenommen werden können: Das hat die Koalition am Dienstag im Verkehrsausschuss im Parlament beschlossen. Mit dem türkis-grünen Paket soll es in Zukunft für Behörden leichter sein, rücksichtslosen Rowdys aus der illegalen Tuningszene den Kampf anzusagen.