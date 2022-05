Die Türkei und der Terror

Tatsächlich ist es aus türkischer Sicht nicht nachvollziehbar, dass es in den Innenstädten von Stockholm oder Helsinki (Anm.: wie auch in Wien) möglich ist, PKK-Fahnen zu schwingen, obwohl die kurdische Untergrundarmee auch von der EU offiziell als Terrororganisation eingestuft wird. „Man muss bedenken, dass die Kurden-Frage, die Angst vor der PKK, in der Türkei sehr reell ist“, sagt dazu Paul Levi, Chef des Institutes für Türkeifragen an der Universität Stockholm, der schwedischen Nachrichtenagentur TT. „Das ist eine tief verwurzelte Wut, die viele über Erdoğans AKP-Partei und ihr unmittelbares Umfeld hinaus teilen.“