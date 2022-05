Russische Regierung plant neue Militäreinheiten

Erdogan will mit finnischer Regierung sprechen

Nun will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Finnlands Regierung sprechen, offiziell „um die Telefon-Diplomatie aufrechtzuerhalten“. Anschließend will er auch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefonieren. Die Regierung in Ankara spricht von Sicherheitsbedenken, da beide Länder die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG, Verbündete der USA, in Syrien unterstützen würden. Zusätzlich zu den beiden nordeuropäischen Ländern würde unter anderem auch Deutschland nicht entschieden genug gegen „Terrororganisationen“ vorgehen.