EU warnt: Affenpocken könnten endemisch werden

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat die EU-Mitgliedsstaaten dringend dazu aufgefordert, härtere Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch der Affenpocken einzudämmen. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Krankheit in Europa endemisch wird - sie also immer wieder auftritt und nicht mehr verschwindet. Die Länder wurden daher aufgefordert, ihre Bestände an Pocken-Impfstoff zu überprüfen und einen Vorrat an Medikamenten anzulegen, um die Krankheit behandeln zu können.