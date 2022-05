Der Ärger über abgesagte Gassenfeste ist groß

Früher waren Ramazotti und Grönemeyer zu Gast

Auch in der nur wenige Gehminuten entfernten Kaigasse ärgern sich die Salzburger: „Ich finde die Absage eine Frechheit. Früher haben Eros Ramazotti und Herbert Grönemeyer in der Altstadt Konzerte gegeben. Und mittlerweile ist schon ein simples Gassenfest ein Problem“, sagt Unternehmer Alexander Chaloupka. All das kann Cafe-Betreiberin Cornelia Vonblon nicht nachvollziehen: „Ich finde die Idee mit dem Vielklang super. Das passt besser zu Salzburg als Kulturstadt“.