Giftige Mischung | Horrorfilm

Horrorfilm. Einen Weckruf setzt auch „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost ab, wenn sie ein Zitat aus dem SIPRI-Bericht herauspickt und meint, er könnte aus einem Horrorfilm stammen: „Erwarte das Unerwartete“ heißt es darin nämlich. Dabei, meint Trost, komme der Befund, dass sich die Welt im Krisenmodus befindet, nicht unerwartet. Und sie schreibt: „Eigentlich auch nicht, dass kaum Besserung in Sicht ist - ganz im Gegenteil: Die ,sich verdunkelnde´ Sicherheitslage in Kombination mit der Klimakrise lässt Schlimmstes erahnen.“ Das Problem sei, dass eben „jene an den Schalthebeln der Macht gerne die Augen vor dem Unheil verschließen - es macht sich an den Wahlurnen oder Börsen halt so gar nicht gut“. Gerade in der Corona- und nun der Gas-Krise zeige sich allerdings, wie die Politik den Krisen hinterherrennen müsse, weil sie schlichtweg nicht vorbereitet war. Doch unsere Autorin bleibt nicht gänzlich hoffnungslos. Sie schreibt: „Erwarte das Unerwartete, das ist also der dringliche Appell an die Machthaber unserer Welt, damit unsere Zukunft nicht zum Horrorfilm wird. Sich auf das Schlimmste vorbereiten, dann kann man zumindest das Beste hoffen.“ Tun wir das!