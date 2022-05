Feuerwehr wird für Katastrophenfall aufgerüstet

Nicht mehr am Stand der Technik

„Wir wollen mit den neuen Katastrophenstützpunkten mehr in die Fläche gehen, um eine lückenlose Abdeckung zu gewährleisten und auch rascher auf die neuen Fahrzeuge zurückgreifen zu können“, erklärte Landesfeuerwehrdirektor Sven Karner. „Notwendig wurde dieses Maßnahmenpaket, da die derzeit vorhandenen technischen Einheiten in der Feuerwehr nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und nicht mehr für das gesamte Gefahrenspektrum anwendbar sind“, so Landesrat Heinrich Dorner. Stützpunkte und Fahrzeuge sind die erste Phase eines mehrstufigen Ausrüstungskonzeptes, das bis 2027 umgesetzt werden soll.