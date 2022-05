Sandsturm legt öffentliches Leben im Irak lahm

Laut dem irakischen Umweltministerium drohen dem Land in den kommenden 20 Jahren durchschnittlich mehr als 270 Tage mit Staub- und Sandbelastung in der Luft. Der Irak gehört zu den am meisten durch den Klimawandel bedrohten Ländern der Welt. Die Weltbank hat davor gewarnt, dass die Wasserressourcen im Irak bis 2050 um 20 Prozent zurückgehen könnten.