So sündig war Kourtney Kardashians Brautkleid

Bei der Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker ging es am Wochenende in Portofino alles andere als züchtig zu - jedenfalls was das Brautkleid der ältesten Kardashian-Schwester anging. Der Traum in Weiß von Dolce & Gabbana war nämlich nicht nur kurz und knalleng, sondern am Po auch noch durchsichtig. Mit diesem Look ist die 43-Jährige die wohl sündigste Promi-Braut des Jahres!