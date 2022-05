Ifo-Institut sieht deutsche Wirtschaft robust

„Inflationssorgen belasten den Handel. Es besteht die Sorge vor einer sinkenden Kauffreude der Verbraucher“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. Darüber hinaus würden 80 Prozent der Händler und Händlerinnen nicht alle Produkte bekommen, die sie bestellt hätten. Getrübt ist laut Ifo auch die Laune in der Industrie und am Bau. „Denn die Null-Corona-Politik in China sowie kriegsbedingte Lieferprobleme dürften den Nachschub für die deutsche Industrie aus dem Ausland weiter stocken lassen“, führte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer aus. Hinzu kommen steigende Rohstoffpreise und eine höhere Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern beziehungsweise Verbraucherinnen aufgrund des Kriegs in der Ukraine.