Experte: „Die Lieferketten sind höchst angespannt“

Durch strikte Corona-Lockdowns stauten sich zeitweilig Hunderte Schiffe vor Schanghai und anderen chinesischen Exportknoten, was bis in die USA (Los Angeles usw.) durchschlug. Folge: Schon im März warteten zwölf Prozent aller Containerschiffe weltweit irgendwo aufs Be- oder Entladen, doppelt so viele wie im langjährigen Schnitt.