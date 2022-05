Affenpocken: 21-tägige Quarantäne in Belgien

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden bis Samstag über 90 Infektionen in Ländern bestätigt, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. In Österreich bestätigte sich unterdessen der erste Verdachtsfall. In Belgien gibt es bisher vier bestätigte Fälle. Allerdings gehen die Behörden des Landes von weit mehr Fällen aus, die wohl in den kommenden Tagen bestätigt werden könnten. Vor allem ins Visier geraten ist ein Fetisch-Festival mit 80.000 Besuchern. Denn bei drei der vier bestätigten Erkrankungen handelt es sich Medienberichten zufolge um Teilnehmer des Darklands Festivals in Antwerpen, das Anfang Mai über die Bühne ging.