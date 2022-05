Warriors brauchen einen Sieg für NBA-Endspiele

Die Golden State Warriors sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Endspiele der National Basketball Association (NBA) entfernt. Im Play-off-Finale der Western Conference bezwangen die Warriors die Dallas Mavericks auswärts mit 109:100 (48:47) und stellten damit in der „best-of-seven“-Serie auf 3:0. Der Ex-Meister hat damit nun vier Chancen alles klar zu machen. Spiel vier geht am Dienstag in Dallas über die Bühne.