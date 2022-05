Golfprofi Wiesberger verbessert sich zum Abschluss

Der US-Golfprofi Justin Thomas hat nach einer aufwühlenden Schlussrunde die 104. US PGA Championship in Tulsa gewonnen. Er rang in einem Stechen über drei Löcher seinen Landsmann Will Zalatoris nieder. Der 29-Jährige aus Louisville, Kentucky, hat nunmehr 15 Turniere auf dem amerikanischen Circuit gewonnen, darunter 2017 erstmals die US PGA Championship. Der Burgenländer Bernd Wiesberger verbesserte sich und erreichte mit 283 Gesamtschlägen den geteilten 30. Platz.