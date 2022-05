Ukraine: Russen gehen wieder in die Offensive

Russen wollen Nachschub abschneiden

Das Ziel der Russen dürfte sein, die ukrainischen Truppen vom Nachschub aus dem Donezker Gebiet abzuschneiden. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Samstag erklärt, in Malyn mit „hochpräzisen seegestützten Langstreckenwaffen“ eine bedeutende westliche Waffenlieferung zerstört zu haben. Die ukrainischen Behörden sprachen hingegen von Schäden an „ziviler Infrastruktur“.