Diplomat sicher: Putin löst bewusst Hungersnot aus

Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht des ehemaligen deutschen Botschafters in Russland gezielt Hungerkrisen im Nahen Osten und Afrika auslösen. Ziel sei es, Europa durch massive Flüchtlingsbewegungen zu destabilisieren, so Diplomat Rüdiger von Fritsch. „Putins Kalkül“ bestehe darin, dass nach dem Zusammenbruch der Getreidelieferungen die hungernden Menschen versuchen werden, nach Europa zu kommen.