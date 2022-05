Inlineskater (30) von Pkw erfasst: Schwer verletzt

Mehrere Verletzungen am Bein

Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Inlineskater, der direkt stürzte. Durch den Unfall erlitt der 30-Jährige mehreren Verletzungen am Bein, darunter auch zumindest eine Fraktur. Er wurde noch an Ort und Stelle von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht.