Der neue Trainer des FC Dornbirn steht schon fest

Fix sei laut Genser auch der Trainer, präsentiert wird der neue Mann an der Linie in den nächsten Tagen. Einen Namen ließ er sich aber nicht entlocken. „Damir Canadi ist es jedenfalls nicht. Ich glaube kaum, dass er zu uns kommen würde“, lacht Genser, „aber es ist auch jemand, den man in Österreich kennt. Wir sind uns mit dem neuen Trainer einig, das Einzige, was noch fehlt, ist die Unterschrift auf seinem Vertrag.“