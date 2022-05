Wirbel um Karl Mahrer kurz vor dem Landesparteitag

Die Politik ist ein hartes Geschäft, und so ist es wohl keine Überraschung, dass die Redaktion der „Krone“ ausgerechnet so kurz vor dem Landesparteitag über diesen Fall rund um ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer informiert wurde. Es geht um die Causa Wienwert und um monatlich 10.000 Euro, die an die Agentur von Mahrers Ehefrau geflossen sind, obwohl es keine konkreten Gegenleistungen gab, wie es in einem Akt heißt (so weit, so bekannt).