Online-Deutschkurse sollen Weg in Beruf ebnen

Ob im Hotel, im Pflegeheim oder an der Supermarktkassa – in Österreich fehlt es vielerorts an Arbeitskräften. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) setzt deshalb nun verstärkt auf digitale Hilfe: Ab sofort bietet das Sprachportal des ÖIF wöchentlich 14 neue berufsspezifische Online-Deutschkurse an, die Flüchtlinge, Vertriebene und Zuwanderer mit noch geringen Sprachkenntnissen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen sollen.