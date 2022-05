Wiener ÖVP: Karl Mahrer zum neuen Obmann gewählt

Nach seiner Kür bedankte er sich bei den anwesenden Gästen in der Steffl-Arena - der einstigen Albert-Schultz-Halle, die angesichts einer ausgefallenen Klimaanlage ihrem Ruf als Eis-Hotspot (sie ist Heimstätte der Vienna Capitals, Anm.) nicht gerecht wurde. Er nehme die Wahl in Dankbarkeit und Demut an. Den Wienerinnen und Wienern wolle er ausrichten: „Eines ist sicher, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir sind die Wiener Volkspartei.“