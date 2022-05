NÖ: Pkw von Zug gerammt und völlig zerstört

Zum folgenschweren Unfall kam es gegen 18.40 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn. Der 50-Jährige dürfte laut Polizei „aufgrund der tief stehenden Sonne das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben“ und fuhr auf die Gleise. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug völlig zerstört wurde. Das Wrack landete schließlich in 20 Metern Entfernung zur Unfallstelle auf einer Böschung.