Top-Speaker beim steirischen Zukunftstag 2022

Hans-Peter Steinacher hat gemeinsam mit seinem Partner Roman Hagara so ziemlich alles gewonnen, was man auf den Weltmeeren an Medaillen oder Pokalen gewinnen kann - Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, 2 Olympische Goldmedaillen. Mittlerweile ist Steinacher als Geschäftsführer der Marina Monfalcone tätig und er ist zudem wichtiger Player im Ende 2021 bekanntgegebenen Alinghi Red Bull Racing Team, welches am 37. America’s Cup um die älteste Trophäe der Sportwelt mitkämpfen soll.