Kate Hand in Hand mit Tom Cruise am roten Teppich

Rutsch rüber, Tom Curise! Der Hollywoodstar feierte am Donnerstagabend in London zwar die UK-Premiere seines neuen Films „Top Gun: Maverick“, der Star des Abends war aber niemand Geringeres als Herzogin Kate. Die 40-Jährige schritt gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William, aber Hand in Hand mit dem Actionstar, über den roten Teppich und stahl in ihrer Traumrobe den Hollywoodstars die Show.