„Top Gun 2“ feiert Weltpremiere mit Tom Cruise

„Top Gun: Maverick“ feiert in der Nacht auf Donnerstag seine offizielle Weltpremiere in San Diego und alle Fans können via Live-Streaming auf YouTube bei dem Event auf dem Roten Teppich hautnah dabei sein. MTV, das mit Filmstudio Paramount die Muttergesellschaft teilt, wird mit einem Team an MTV News-Korrespondenten Interviews und exklusive Bilder aus San Diego in die ganze Welt streamen.