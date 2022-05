Van der Bellen: „Should I stay or should I go?“

Frei nach The Clash (Video oben) dürfte es sich jedenfalls um keine leichte Entscheidung handeln. „This indecision‘s bugging me“ (Diese Unentschlossenheit nervt mich), heißt es da. Oder auch, wohl nicht unbedingt in Van der Bellens Sinn: „If I go there will be trouble, if I stay it will be double“ (Wenn ich gehe, gibt es Ärger, wenn ich bleibe doppelt so viel). Nicht zuletzt deshalb sind Zweifel an der Urheberschaft des ominösen TikTok-Videos wohl nicht ganz unangebracht.