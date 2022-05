Golden State holt Auftaktsieg gegen Dallas

Die Golden State Warriors haben das erste Heimspiel in der Halbfinal-Serie der NBA gegen die Dallas Mavericks für sich entschieden. Stephen Curry und Co. setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco ungefährdet mit 112:87 durch. Die Gäste trafen nur 36 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und 23 Prozent ihrer Dreier. Luka Doncic, der die „Mavs“ zum Aufstieg über die Phoenix Suns geführt hatte, blieb mit 20 Punkten unter den Erwartungen.