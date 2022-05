Schüsse in deutscher Schule: Frau schwer verletzt

In einer Schule in der deutschen Stadt Bremerhaven sind am Donnerstagvormittag Schüsse gefallen. Eine Person wurde am Lloyd-Gymnasium in der Grazer Straße schwer verletzt. Der bewaffnete Täter wurde gefasst und befindet sich in Polizeigewahrsam. Gerüchte über einen zweiten Täter bestätigte die Exekutive nicht.