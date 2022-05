Costa Rica „im Krieg“ mit Ransomware-Bande Conti

Daten von 27 Regierungsstellen in Geiselhaft

Nach Angaben von Chaves befinden sich derzeit 27 Regierungsstellen in der Geiselhaft der Cyber-Erpresser, darunter das Finanzministerium und das Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit. Eine der Auswirkungen sei, dass die Regierung nicht in der Lage sei, die Steuern auf herkömmliche Weise einzutreiben, sagte Chaves.